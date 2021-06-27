قمة ثلاثية تجمع مصر والأردن والعراق في بغداد

وصل إلى بغداد اليوم الأحد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة رسمية، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية التي ستنطلق في وقت لاحق من هذا اليوم.

وجرى للرئيس المصري استقبال رسمي كبير بمطار بغداد الدولي، وكان في مقدمة المستقبلين الرئيس العراقي برهم صالح.