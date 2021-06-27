تايلاند تفرض قيوداً جديدة لاحتواء أسوأ تفشٍ لكورونا

أعلنت تايلاند اليوم الأحد فرض قيود جديدة في العاصمة وأقاليم مجاورة في محاولة للتصدي لأسوأ تفش لفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت وثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية أن الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها لمدة 30 يوما ابتداء من يوم الاثنين تشمل حظر تناول الطعام في المطاعم في العاصمة بانكوك وخمسة أقاليم مجاورة.

وقالت الوثيقة إنه يجب إغلاق مراكز التسوق في بانكوك والأقاليم الخمسة بحلول الساعة التاسعة مساء وسيتم حظر الحفلات أو الاحتفالات أو الأنشطة التي تنطوي على تجمع أكثر من 20 شخصا لنفس المدة.