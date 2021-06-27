ماليزيا تمدد العزل العام للحد من كورونا

قالت وكالة أنباء برناما الرسمية الماليزية اليوم الأحد نقلا عن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين أن ماليزيا ستمدد العزل العام إلى ما بعد يوم الاثنين للحد من انتشار كوفيد-19.

وكان من المقرر أن تنتهي إجراءات العزل العام يوم الاثنين لكن برناما نقلت عن محيي الدين قوله إنه لن يتم تخفيفها حتى تنخفض الإصابات اليومية إلى أقل من أربعة آلاف حالة.

وسجلت ماليزيا 5803 إصابات يوم السبت.