«الشعبة البرلمانية»: مناقشة التطورات والتحديات في المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعاته في القاهرة، بالمشاركة في الجلسة السادسة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، التي عقدت أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي.

وقال محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي: إن الجلسة السادسة ناقشت تقارير اللجان الأربع الدائمة في البرلمان العربي، والتطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وآخر المستجدات المتعلقة بقضايا العمل العربي المشترك، كما تم اعتماد تقرير أعمال وإنجازات لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي خلال دور الانعقاد الأول. وأشار إلى أنه جرى اعتماد تقرير الحالة السياسية والأمنية في العالم العربي لعام 2020.

من جانبها، أفادت ناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، باعتماد التقارير المرفوعة من اللجنة، ومنها تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020، والتقرير الخاص بجهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها فيما يتعلق باختصاصات اللجنة، وتقرير نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الأول الحالي.

من جانبه، قال أحمد بوشهاب السويدي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، إن الجلسة اعتمدت تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي عن عام 2020، الذي تضمن التحديات الراهنة للاقتصاديات العربية في ظل الجائحة.

من جانبها، أشارت شذى سعيد النقبي، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، إلى أن الجلسة اعتمدت تقرير نشاط لجنة الشؤون التشريعية خلال دور الانعقاد الحالي، وتقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2020 الذي يتضمن تطورات ومستجدات تحديات حقوق الإنسان في العالم العربي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتدخلات الخارجية وتأثيرها على أوضاع حقوق الإنسان، والنزوح والهجرة واللجوء، والتحديات المستجدة بسبب جائحة كورونا، ونجاح جهود رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والاتفاقيات العربية والدولية لحقوق الإنسان.