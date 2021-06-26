أميركا تطالب باعتماد معابر جديدة لإيصال المساعدات إلى سوريا

نيويورك (وكالات)

سلّمت أيرلندا والنرويج، أمس، وهما عضوان غير دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار لبقية الأعضاء الثلاثة عشر في المجلس، يُطالب بالتمديد لعام واحد في تفويض إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر «باب الهوى» لمنطقة إدلب السورية، وكذلك إعادة تفويض معبر اليعربية لإيصال المساعدات إلى شمال شرق سوريا عبر العراق.

وانتقدت الولايات المتحدة سريعاً المشروع، في موقف نادر الحدوث لواشنطن حيال حليفين أوروبيين لها، لأنه لا يسعى إلى اعتماد معابر حدودية جديدة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في بيان لاذع: أستمر بالدعوة إلى إعادة تفويض معبر «باب الهوى»، واعتماد مجدداً معبري «باب السلام»، شمال غرب البلاد، واليعربية للمساعدات الإنسانية. وأسفت لفحوى المشروع الأوروبي، الذي وافقت عليه الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس، حسبما أفاد دبلوماسيون.

وأضافت السفيرة الأميركية: «يجب أن يوفر مجلس الأمن راهناً إمكان وصول المساعدات الإنسانية، التي يحتاجها السكان أمس الحاجة، فأن نتخلف عن ذلك يعني تجاهل مسؤولياتنا حيال الشعب السوري، والأسرة الدولية، ومُثلنا الخاصة».

وبعد مفاوضات بين دول المجلس الخمس عشرة يتوقع التصويت على المشروع بحلول العاشر من يوليو.

ونوقِش موضوع التفويض عبر الحدود في القمة الأخيرة في جنيف بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، لكنهما لم يكشفا عن موقف محدد حول الملف.

وتصر موسكو، الحليف الرئيسي لدمشق، منذ بداية العام على إنهاء تفويض الأمم المتحدة. ويسري التفويض عبر الحدود، منذ 2014، لكنه قُلّص بشكل كبير العام الماضي، عبر الإبقاء على نقطة دخول حدودية واحدة، هي معبر «باب الهوى» عند الحدود السورية مع تركيا. وتنتهي صلاحية التفويض في 10 يوليو.

3 قتلى بانفجار في عفرين

أفاد مصدر طبي سوري بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخر، أمس، في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين، بريف حلب الشمالي الغربي.

وقال المصدر: إن القتلى أحد عناصر الفصائل المسلحة، وطفلة عمرها 10 سنوات، ورجل في العقد الرابع من العمر مجهول الهوية. من جانبه، أكد مصدر محلي في عفرين أن عناصر الشرطة بدأت بجمع المعلومات لمعرفة تفاصيل الانفجار.

واتهم المصدر وحدات حماية الشعب الكردي بأنها تقف خلف حوادث التفجير، التي تقع في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة في مناطق شمال سوريا. وفي هذه الأثناء، انفجرت، أمس، عبوة ناسفة في حافلة صغيرة في سوق لبيع المواشي في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وقال سكان محليون: إن الانفجار تسبب في أضرار مادية، وتحطم زجاج سيارات، كانت تقف بجوار الحافلة المستهدفة.