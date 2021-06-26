إطلاق النار على طائرة الرئيس الكولومبي

أعلنت الحكومة الكولومبية، اليوم السبت، رصد مكافأة كبيرة مقابل أي معلومات تسمح بالقبض على منفذي إطلاق النار على مروحية كان يستقلها الرئيس إيفان دوكي قرب الحدود مع فنزويلا.

وقال وزير الدفاع دييغو مولانو، في فيديو صور بمدينة كوكوتا شمال البلاد "ستقدم مكافأة تصل إلى 3 مليارات بيزو (حوالى 795 ألف دولار) للشخص (...) الذي يقودنا للعثور على المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي"

آثار إصابة الطائرة بالرصاص

من جهته، أوضح المدير العام للشرطة خورخي فارغاس أن أعيرة نارية أطلقت على المروحية الرئاسية من منطقة في المدينة القريبة من المطار أثناء إقلاعها.

وقال فارغاس إنه "تم نشر فريق بحث في هذه المنطقة وعثر على سلاحين" هما رشاش "كلاشنيكوف" يجري التحقيق في ترقيمه وبندقية عيار 7,52 "تحمل شعار الجيش الفنزويلي".

كان الرئيس دوكي يسافر مع وزيري الدفاع والداخلية. وأظهرت صور، نشرتها الرئاسة، عدة ثقوب نتيجة الرصاص في الطائرة ومروحتها.

لم يصب أي من الركاب.

وتشهد المنطقة التي نفذ منها الهجوم قتالاً بين منشقين عن منظمة فارك المتمردة السابقة والعديد من الجماعات المسلحة.