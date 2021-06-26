الجيش اليمني: المعركة مستمرة حتى تحرير صنعاء

عدن (وكالات)

أكد الجيش الوطني اليمني، أمس، أن قواته، مسنودة بالمقاومة الشعبية، مستمرة في المعركة الوطنية ضد ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، المدعومة من إيران، ولن تتهاون في الدفاع عن اليمن، مشدداً على عدم التفريط في شبر من أراضي الجمهورية، ولن تتوقف المعارك حتى تحرير صنعاء والمناطق المحتلة من الميليشيات الإيرانية.

وقال، أركان المنطقة العسكرية السادسة، قائد اللواء 101 مشاة العميد محمد بن راسية، خلال تفقد القوات في جبهات القتال: إن قوات الجيش والمقاومة وأحرار اليمن باتوا أكثر إصراراً على دحر الميليشيات «الحوثية»، وإنهاء غطرستها، واستعادة الدولة، كون ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب، وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

وأشاد بالمعنويات والجاهزية القتالية العالية، التي يتمتع بها الجيش، وبالالتفاف الكبير لرجال المقاومة، مشيداً بما يحققونه من انتصارات متوالية في مختلف الجبهات، ومشيداً بالإسناد المباشر لطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ودعا بن راسية، الأهالي في مناطق سيطرة الميليشيات «الحوثية» إلى الحفاظ على أبنائهم، وعدم السماح للميليشيات الإرهابية بغسل أدمغتهم والزج بهم إلى محارق الموت، لافتاً إلى ما تتكبّده الميليشيات من خسائر بشرية لا حصر لها في مختلف الجبهات.

من جانبه، أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اتصالات هاتفية مع وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء صغير بن عزيز، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة. وناقش هادي، مع كل منهم على حدة، مستجدات الأوضاع في الجبهات، وترتيب ورص الصفوف، والالتزام بالخطط العسكرية لمواجهة ميليشيات «الحوثي» الانقلابية.

وحث على مزيد من اليقظة والتدريب والتأهيل لقوات الجيش الوطني.

وقال هادي: «سنستعيد الجمهورية بفضل تضحيات وبسالة أبناء اليمن الشرفاء، والتفاف اليمنيون حول المشروع الوطني ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واليمن الاتحادي».

وأضاف: «إنه في الوقت الذي يعمل المجتمع الدولي، وبجهود صادقة من الأشقاء، في إيجاد أمل وفرص للسلام تواصل ميليشيات الانقلاب تصعيدها، وحصدها للأرواح الآمنة والبريئة».

وأكد هادي أن دماء الأبرياء في أحداث متوالية، وحرق الأسر والأطفال بصواريخ ومفخخات الميليشيات لن يؤسس لسلام حقيقي بقدر تعميق الجراح، وآلام شعبنا من قبل تلك الميليشيات، التي دمرت مقدرات الدولة، وشرخت النسيج الاجتماعي وهجرت أبنائها.

واطلع هادي من وزير الدفاع ورئيس الأركان والمحافظ، على مستجدات الأوضاع في الجبهات، خصوصاً جبهة مأرب، وأوضاع مخيمات النزوح، والأحياء السكنية، التي تستهدفها ميليشيات «الحوثي» بالصواريخ الباليستة.

إلى ذلك، نفذت وحدات من الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، مساء أمس الأول، كميناً محكماً استهدف مجاميع من ميليشيات «الحوثي»، شمال غرب مأرب، وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، قال مصدر عسكري: «إن وحدات من الجيش تمكنت من استدراج مجاميع حوثية إلى كمين محكم في منطقة اليعرف، شمال شرق وادي حلحلان، واشتبكت مع المجموعة المتسللة، وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار، مخلفة عتاداً وذخائر كانت بحوزة الميليشيات».

وأضاف المصدر: «إن مدفعية الجيش استهدفت آليات وتعزيزات كانت في طريقها لتعزيز عناصر الميليشيا الحوثية، وقتلت من كانوا على متنها».

وتزامنت المعارك مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية، والتي ألحق بالميليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

قصف «حوثي» لمناطق سكنية ومدرسة في البيضاء

شن عناصر جماعة «الحوثي» الإرهابية، المدعومة إيرانياً قصفاً عشوائياً على مناطق آهلة بالسكان في محافظة البيضاء اليمنية.

وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات «الحوثية» قصفت بالصواريخ والطيران المسير قرى ومدرسة عثمان بن عفان بمنطقة المضبي بمديرية الزاهر، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وتهدم وتضرر مئات المنازل والممتلكات.

866 انتهاكاً بحق زعماء القبائل بمناطق سيطرة الانقلابيين

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 866 انتهاكاً بحق زعماء القبائل، على مدار الأعوام الخمسة الماضية، في 13 محافظة، من بينها صنعاء وحجة وصعدة وإب وتعز والجوف والبيضاء والضالع.

وتنوعت الانتهاكات بين جرائم القتل والتصفية والسحل وإحراق الجثث، وقتل العديد من المشايخ أمام أطفالهم ونسائهم، والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، وتفجير المنازل ونهبها، والسطو على ممتلكاتهم الخاصة، والتشريد والتهجير الإجباري وجرائم الإصابة.

ووثق الفريق الميداني للشبكة 89 واقعة قتل قامت ميليشيات الحوثي بتصفيتهم خلال الفترة الزمنية للتقرير، بينهم 41 حالة قتل بطلق ناري مباشر أمام أطفالهم ونسائهم.

وأقدمت الميليشيات على إحراق 13 جثة بعد قتلهم، إضافة إلى 16 حالة

قتل وسحل والتمثيل بجثث الضحايا، و10 حالات قتل تصفية واغتيال.

ووثق الفريق الميداني للشبكة تسع حالات قتل دهس بالأطقم العسكرية التابعة لميليشيات «الحوثي».