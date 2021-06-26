رئيس موزمبيق يتعهد بالقضاء على «داعش» في بلاده

مابوتو (وكالات)

تعهّد رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، أمس، بالقضاء على المسلحين المرتبطين بتنظيم «داعش» في شمال البلاد بمساعدة حلفاء إقليميين من المقرر أن يساهموا بقوات برية.

ووافقت الدول الإفريقية الأعضاء الـ16 في «الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي»، يوم الأربعاء الماضي، على نشر قوات للمساعدة في إنهاء التمرد الدامي في إقليم كابو ديلغادو الغني بالغاز منذ أواخر عام 2017.

وأودى التمرد بحياة أكثر من 2900 شخص، وفق منظمة «أكليد» المختصة في تتبع النزاعات، وأدى إلى نزوح حوالي 800 ألف آخرين وفق الأمم المتحدة.

ولم تحدد «الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي» عدد القوات التي ستُرسَل أو موعد نشرها، لكن نيوسي ذكر، في خطاب بمناسبة الذكرى 46 لاستقلال البلاد عن البرتغال، أنه سيتم القضاء على المتمردين بمساعدة أجنبية. وقال الرئيس الموزمبيقي في خطاب متلفز: «سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن تكون الفترة المقبلة مليئة بالعذاب للإرهابيين الناشطين في موزمبيق».

وأضاف: «إن قوات الجيش والشرطة في موزمبيق ستكثف عملياتها، وتحصل على الدعم اللازم من الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، والدول الصديقة، لكن من دون المساس بسيادتنا».

وقدمت البرتغال والولايات المتحدة تدريبات للقوات الموزمبيقية، لكن هذه هي المرة الأولى التي تنفتح فيها حكومة نيوسي على نشر قوات أجنبية لمحاربة الإرهابيين.