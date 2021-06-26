تعيين ساجد جاويد وزيراً للصحة في بريطانيا

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، أن وزير المالية السابق ساجد جاويد سيتولى منصب وزير الصحة خلفاً لمات هانكوك الذي استقال في وقت سابق اليوم.

كان جاويد قد استقال من وزارة المالية العام الماضي بعدما رفض طلب جونسون إقالة فريق مستشاريه.

وأثار هانكوك غضب زملائه والناس الذين يخضعون لإجراءات العزل العام لكبح تفشي الفيروس بعد أن خرق قيود قيود كورونا.

وقدم الوزير، المتزوج البالغ من العمر 42 عاماً، خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء بعد أن نشرت صحيفة «ذا صن» صوراً له وهو يعانق مساعدته في مخالفة لقواعد التباعد الاجتماعي.

وهانكوك في قلب معركة الحكومة مع الوباء، ويظهر دائماً على التلفزيون ومن خلال الراديو مطالبا الناس باتباع القواعد الصارمة لاحتواء الفيروس.

وقال، في رسالة استقالته «نحن مدينون لمن ضحوا بالكثير خلال هذا الوباء بأن نكون صادقين عندما نخذلهم كما فعلت أنا عندما انتهكت الإرشادات».