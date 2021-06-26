السعودية تحبط تهريب 14,4 مليون قرص مخدر قادمة من لبنان

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (14,400,000) قرص أمفيتامين مخدر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن هذه الكمية "تم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان".

وأوضح الرائد النجيدي أنه تم القبض على مواطن سعودي في منطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها، مؤكداً أنه تم إيقاف المقبوض عليه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل للنيابة العامة.

كانت السعودية قد قررت في أبريل الماضي، منع دخول الخضراوات والفواكه القادمة من لبنان أو التي عبرت من الأراضي اللبنانية وذلك بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية.

وقالت السعودية، حينها، إن الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من مهربي المخدرات في لبنان. وأضافت أن "على سلطات لبنان تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج".