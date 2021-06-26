استقالة وزير الصحة البريطاني بعد خرقه قيود كورونا

قدم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم السبت، استقالته بعدما أقر بأنه خالف قواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الحكومة البريطانية خطاب استقالة الوزير الذي قدمه لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

وأثار الوزير غضب زملائه والناس الذين يخضعون لإجراءات العزل العام لكبح تفشي الفيروس.

وقدم الوزير، المتزوج البالغ من العمر 42 عاماً، خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد أن نشرت صحيفة «ذا صن» صوراً له وهو يعانق امرأة عيّنها في منصب يموّل راتبه من أموال دافعي الضرائب للتدقيق في أداء وزارته.

وهانكوك في قلب معركة الحكومة مع الوباء، ويظهر دائماً على التلفزيون ومن خلال الراديو مطالبا الناس باتباع القواعد الصارمة لاحتواء الفيروس.

وقال، في رسالة استقالته «نحن مدينون لمن ضحوا بالكثير خلال هذا الوباء بأن نكون صادقين عندما نخذلهم كما فعلت أنا عندما انتهكت الإرشادات».

وقال جونسون، في رده، إنه يأسف لاستلامه خطاب الاستقالة.

وأضاف رئيس الوزراء «يجب أن تكون فخورا للغاية بخدمتك... أنا ممتن لدعمك وأعتقد أن مساهمتك في الخدمة العامة لم تنته بعد».

وأظهرت الصور، التي نشرتها صحيفة «ذا صن»، هانكوك وهو يعانق مساعدته داخل مكتبه الشهر الماضي، في مخالفة لقواعد التباعد الاجتماعي.