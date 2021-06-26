بريطانيا تسجل أكبر إصابات يومية بكورونا منذ 4 أشهر

أظهرت بيانات رسمية أن المملكة المتحدة سجلت 18270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت.

وهذه أكبر حصيلة يومية للإصابات بالفيروس خلال أربع وعشرين ساعة منذ الخامس من فبراير الماضي.

كما رصدت المملكة المتحدة 23 وفاة جديدة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.تتزايد الإصابات اليومية في بريطانيا منذ شهر، بسبب تفشي السلالة «دلتا» من الفيروس التي اكتشفت لأول مرة في الهند. لكن يبدو أن برنامج التطعيم السريع كسر إلى حد كبير الصلة بين العدوى والوفيات، مع بقاء الوفيات اليومية في نطاق 20 أو أقل.

وأعلنت بريطانيا أمس الجمعة تسجيل 15810 إصابات جديدة.

وأظهرت البيانات أيضا أن 83.7 بالمئة من البالغين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح وأن 61.2 بالمئة تلقوا الجرعتين.