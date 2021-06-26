مدمرة بحرية بريطانية أغضبت روسيا ترسو في جورجيا

رست المدمرة البريطانية "دفيندر"، التي أغضبت روسيا بإبحارها قبالة شبه جزيرة القرم، في ميناء "باتومي" الجورجي على البحر الأسود اليوم السبت.

وقالت روسيا إنها أطلقت طلقات تحذيرية على المدمرة وهددت لاحقاً بقصف السفن البحرية البريطانية في البحر الأسود إذا وقع المزيد من الأعمال "الاستفزازية" قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها من أوكرانيا في عام 2014.

وقال فينس أوين قائد المدمرة دفيندر إن البحرية البريطانية ملتزمة "بتقديم التطمينات والأمن في المنطقة ودرجة عالية من الردع لأولئك الذين يسعون لتقويض الأمن العالمي".

المدمرة البريطانية "دفيندر"

وقال أوين إن بريطانيا وحلفاءها وشركاءها مثل جورجيا، التي تأمل في يوم من الأيام في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ملتزمون بضمان "أمن واستقرار وازدهار منطقة البحر الأسود وسلامة أراضي جورجيا وسيادتها".

وقالت روسيا إنها أسقطت قنابل في طريق "دفيندر" أثناء مرورها يوم الأربعاء بالقرب من شبه جزيرة القرم فيما اعتبرته موسكو توغلاً في المياه الروسية.

وقالت بريطانيا إن تلك الطلقات كانت جزءاً من تدريب مدفعي روسي تم الإعلان عنه مسبقاً، نافية إسقاط قنابل في طريق المدمرة "دفيندر".