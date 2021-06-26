ترامب ينظم أول تجمع سياسي منذ مغادرته البيت الأبيض

ينظم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، في ولاية أوهايو أول تجمع سياسي منذ خسارته الانتخابات الرئاسية الماضية ومغادرته البيت الأبيض.

ويخاطب الرئيس الجمهوري السابق أنصاره دعما لمرشح جمهوري للكونجرس، قبل انتخابات منتصف الولاية العام القادم.والرئيس السابق المحظور من منصات التواصل الاجتماعي، يبدو راغبا في الترشح لانتخابات 2024 لكن لم يصدر عنه أي إعلان يتعلق بمستقبله السياسي.

وأدلى بخطابين كبيرين منذ مغادرته واشنطن في يناير الماضي، أحدهما في كارولاينا الشمالية في وقت سابق هذا الشهر كرر فيه عدم اعترافه بهزيمته الانتخابية في 2020 أمام الرئيس الأميركي جو بايدن.

كما خاطب ترامب المؤتمر السنوي لعموم المحافظين في شهر فبراير.

وبحضوره التجمع المتوقع أن يكون صاخبا ويُنظم في مركز للمعارض في ولينغتون بولاية أوهايو، دعما للمرشح المحافظ ماكس ميلر، أحد معاوني ترامب السابقين، فإنه يوضح أنه يريد أن يبقى قوة يعتد بها في جهود الحزب الجمهوري لاستعادة السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب العام القادم.

وأشار، بشكل خاص، إلى استعداده لمساعدة مرشحين مؤيدين لحركته "لنعيد العظمة لأميركا".

وترامب، البالغ 75 عاما، لم يظهر كثيرا أمام وسائل الإعلام منذ مغادرته مهامه في البيت الأبيض بعد ثلاثة أسابيع على اقتحام دام للكابيتول في 6 يناير.

واتهم مجلس النواب الرئيس السابق ب"التحريض على التمرد" في أحداث الكابيتول. وصوت عشرة جمهوريين مع الديموقراطيين لعزل الرئيس، لكن مجلس الشيوخ برأه.