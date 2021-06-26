الحكومة الألمانية تعلّق على عملية الطعن في فورتسبورج

علّقت الحكومة الألمانية، اليوم السبت، على عملية الطعن التي شهدتها مدينة فورتسبورج أمس الجمعة وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وأعربت الحكومة الألمانية عن صدمتها حيال العملية.

وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، على موقع "تويتر" اليوم السبت، أن التحقيقات ستكشف دافع مرتكب حادث الطعن العشوائي "وبالتأكيد، فإن جريمته موجهة إلى كل إنسان وكل دين".

وأعرب زايبرت عن مواساته للمصابين وعائلات الضحايا. وقال "كل أفكارنا وصلواتنا اليوم موجهة للمصابين بجروح خطيرة ولعائلات الضحايا في آلامهم".

وطعن المشتبه به مارة على نحو عشوائي في وقت متأخر من بعد ظهر أمس الجمعة. وأسفرت الجريمة عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة على الأقل بجروح خطيرة، من بينهم اثنان في حالة حرجة.

وأطلقت الشرطة النار على المشتبه به، وهو شاب صومالي يبلغ من العمر 24 عاما، وتم القبض عليه.

وبحسب وزير الداخلية هورست زيهوفر، فإن دافع الجاني لا يزال غير معروف. وقال في تصريحات صحفية "لم يتسن بعد إجراء تقييم نهائي للجريمة. ولهذا، لا يمكننا في الوقت الراهن أن نستبعد شيئا، والتحقيقات على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات تسير بوتيرة سريعة".

يشار إلى أن وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، لم يستبعد أن يكون الدافع خلف الحادث عملا متطرفا.