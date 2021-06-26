مصر.. انتشال 4 ضحايا من أسفل عقار منهار

شعبان بلال (القاهرة)

بعد عمليات بحث استمرت لمدة 24 ساعة، أنهت قوات الحماية المدنية في مصر، السبت، أعمال رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا أسفل عقار انهار في محافظة الإسكندرية، بعد العثور على المفقودين.



وأسفر انهيار عقار العطارين المنكوب بحي وسط في محافظة الإسكندرية عن وفاة 4 أشخاص تم انتشالهم، ونجاة 3 آخرين، وإصابة سيدة سبعينية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وسقطت، أمس الجمعة، أجزاء من العقار رقم 13 شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين، وأسفر عنه وجود أشخاص تحت الأنقاض، لتتحرك على الفور جميع القوات الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي و4 طوابق، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018.



ويوجد نحو 2300 عقار مبني منذ أكثر من 100 عام، وتعتبر آيلة للسقوط، وتشكل خطورة على حياة قاطنيها، حسب ما قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.