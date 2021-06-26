شرطة مكة المكرمة تلقي القبض على سارقي المركبات

نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على (3) مواطنين ومقيم، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا (18) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات التي يتركها قائدوها في وضع التشغيل أمام المحال التجارية، وجرى إيقافهم واتّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العام.