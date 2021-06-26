أستراليا.. إغلاق تام في سيدني لاحتواء تفشي سلالة "دلتا"

أعلنت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم " السبت " عن فرض إغلاق تام في كل أنحاء مدينة سيدني وضواحيها لمدة أسبوعين ابتداء من مساء اليوم السبت جراء تفشي فيروس "كورونا".

وأشارت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية غلاديس بريجيكليان إلى أن ذلك يأتي في محاولة من السلطات لاحتواء تفش سريع الانتشار لسلالة " دلتا " شديدة العدوى من فيروس "كورونا " في أكبر مدن أستراليا.

وتعد القيود المفروضة على سيدني، التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة، هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإغلاق القصيرة ولكن الصارمة التي تم فرضها في المدن الأسترالية في الأشهر الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.