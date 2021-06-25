اليمن يحذر من شرعنة «الحوثيين» وتجاهل التصعيد بمأرب

عدن (وكالات)

حذر وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، أمس، من أن التراخي الدولي في التعامل مع ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، المدعومة من إيران، وتجاهل تصعيدها العسكري الواسع في مأرب، وجرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المدنيين، واعتداءاتها على دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة، يُظهر اعتقاداً خاطئاً بإمكانية دفعها للانخراط في جهود التهدئة وجلب السلام لليمن والمنطقة.

وأضاف معمر الإرياني: إن ميليشيات «الحوثي» تعتبر هذه المقاربة الدولية للملف اليمني تشجيعاً لسلوكها العدواني، وضوءاً أخضر لاستمرار تصعيدها العسكري، وقتل اليمنيين، ومواصلة جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ومضاعفة أنشطتها الإرهابية المهددة للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ونسف جهود التهدئة، وتوسيع رقعة الحرب والمعاناة الإنسانية.

وأشار الإرياني إلى أن ميليشيات «الحوثي» اعتبرت قرار الإدارة الأميركية رفع تصنيفها منظمة إرهابية ضوءاً أخضر لمزيد من الإرهاب، وتوجهت بإيعاز إيراني لتصعيد عملياتها العسكرية، ورفع وتيرة هجماتها الإرهابية في المناطق المحررة والسعودية، الأمر الذي ضاعف الخسائر البشرية بين المدنيين، وفاقم المأساة الإنسانية في اليمن.

ولفت إلى أن هذه المقاربة تؤكد جهل المجتمع الدولي بحقيقة وتاريخ ميليشيات «الحوثي»، وارتباطها العضوي بالحرس الثوري الإيراني، وارتهانها كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية، وأن ممارساتها لا تختلف عن التنظيمات الإرهابية، وأن الطريق الوحيد لإجبارها على إنهاء الحرب والرضوخ للسلام هو عبر تكثيف الضغوط السياسية والعسكرية.

وأكد الإرياني أن الأحداث والتجارب، التي خاضها الشعب اليمني مع ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، منذ نشأتها، أثبتت أن عقيدتها ونهجها قائم على القتل والدمار، وأنها غير مؤهلة للعب أي دور في بناء السلام، وأنها لا تفهم إلا لغة القوة، وكذا عدم اكتراثها بدعوات وجهود التهدئة، ولا بالمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين‏.

ونوّه إلى أن ملايين اليمنيين القابعين في مناطق سيطرة ميليشيات «الحوثي»، والذين يتعرضون للتنكيل والقمع بشكل يومي، ينتظرون قيام المجتمع الدولي بدوره للخلاص من هذه الميليشيات الإرهابية، التي قتلت وشردت وأفقرت، وقادت النساء لسجون سرية، والأطفال لجبهات القتال، ولا ينتظرون إقراراً بوجودها طرفاً على الأرض‏.

وحذر الإرياني من مخاطر «شرعنة» الميليشيات، والإقرار بالعنف والقوة المسلحة كطريق وآلية للوصول للسلطة، وتحقيق مكاسب سياسية، باعتبارها تحفيز للتنظيمات الإرهابية لمحاولة فرض أمر واقع على الأرض، ومؤشر لعجز المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته في تنفيذ القرارات الدولية وحماية الأمن والسلم الدوليين.

ودعا الإرياني الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لإعادة النظر في أسلوب التعاطي مع ميليشيات «الحوثي»، وتبني نهج الضغط السياسي والعسكري، وتصنيفها ضمن قوائم الإرهاب، ومحاكمة قياداتها كمجرمي حرب، ودفعها للانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين.

إلى ذلك، جددت الولايات المتحدة الأميركية، التأكيد على اعترافها بأن الحكومة اليمنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً.

وقالت الخارجية الأميركية في تغريدات نشرتها، أمس، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لقد رأينا بعض التقارير الإعلامية الخاطئة حول التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينج، بشأن الحوثيين والصراع في اليمن».

وأضافت: «تعترف الولايات المتحدة، مثل بقية المجتمع الدولي، بحكومة اليمن، وهي الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً في اليمن».

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن «الحوثيين» يسيطرون على الأشخاص والأراضي في اليمن.

وقالت، كما أوضح المبعوث الأميركي الخاص لليمن، ليندركينج: «لا يمكن لأحد إبعادهم أو إخراجهم من الصراع عبر التمنّي فقط، لذلك دعونا نتعامل مع الحقائق الموجودة على الأرض».

وأوضحت أن «الحوثيين سيحتاجون إلى أن يكونوا جزءاً من أي عملية سلام في اليمن».

وعبرت الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء تركيز «الحوثيين» على شن الحرب، وتفاقم معاناة المواطنين اليمنيين «أكثر من كونهم جزءاً من حل الصراع».

وحث ليندركينج، في ندوة للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية، أمس الأول، «الحوثيين» على دعم العملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تحقيق السلام.