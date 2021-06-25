ليبيا: نتطلع لالتزام الجميع بنتائج «برلين 2»

حسن الورفلي

أعربت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة عن تطلعها لالتزام الأطراف المحلية والدولية بمخرجات مؤتمر «برلين - 2» بشأن ليبيا، والتعاون للخروج من الأزمة التي تمر بها ليبيا، وصولاً إلى الانتخابات في ديسمبر المقبل.

ورحبت الحكومة الليبية المؤقتة بمخرجات «برلين 2»، مشيرة إلى أن البيان الختامي للمؤتمر يعبر عن تطلعات وأهداف الشعب الليبي، في بناء الدولة المدنية وتحقيق الاستقرار.

من جانبه، أكد السفير الأميركي لدى طرابلس المبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن المجتمع الدولي أظهر في مؤتمر «برلين - 2» دعمه المسموع للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، موضحاً أن هذا الدعم لم يقتصر على إجراء الاستحقاقات الانتخابية في 24 من ديسمبر المقبل، بل يمتد للتنفيذ لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل.

وأشار نورلاند، في بيان صحفي للسفارة الأميركية في طرابلس، إلى أن الولايات المتحدة ستواصل متابعة التزامها بسيادة ليبيا واستقلالها من خلال العمل مع الشركاء، وعبر الأمم المتحدة لدعم الاستعدادات للانتخابات، وإزالة القوات الأجنبية والمقاتلين، وانسحاب متسلسل ومتوازن ويمكن التحقق منه للعناصر من كلا الجانبين، بطرق لا تقوض وقف إطلاق النار.

وفي نفس السياق، شدد رؤساء الاتحاد الأوروبي، على ضرورة سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة في ليبيا دون أي تأخير.

وقال أعضاء الاتحاد الأوروبي في بيانهم الختامي أمس: إنهم يولون العلاقات الخارجية، أهمية كبيرة لإنجاز تسوية مستدامة في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة، مشددين على ضرورة إجراء الانتخابات المتفق عليها في موعدها المحدد.

وجاء البيان الأوروبي، بعد أيام قليلة من انعقاد مؤتمر برلين، الذي خلص إلى ضرورة المضي قدماً في الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في ديسمبر.

على جانب آخر، تواصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعاتها في تونس استعداداً لمناقشات الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي، التي ستبدأ في سويسرا يوم الاثنين المقبل، وبناء على طلب بعض أعضاء الملتقى بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن المشاورات ستبحث وضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها 24 ديسمبر المقبل للنظر فيه، واتخاذ قرار بشأنه من قبل الملتقى الأسبوع المقبل في سويسرا.

إلى ذلك، وجه رئيس جهاز المخابرات الليبية اللواء حسين العائب خطاباً إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، يحذره من عزم ما يسمى «تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي» على تنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا، وتحديداً في مدن المنطقة الغربية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

إيطاليا تنفي زيادة قواتها في مصراتة

نفت هيئة أركان الدفاع الإيطالية، أمس، ما تردد إعلامياً عن زيادة عناصر الكتيبة العسكرية في ليبيا، المرابطة في مصراتة بإطار البعثة الثنائية للمساعدة والدعم، مشيرة إلى أن الأنباء الصحفية عن زيادة عناصر الكتيبة الإيطالية في ليبيا إلى الضعف «لا أساس لها». وأوضحت أن التواجد العسكري الإيطالي الحالي 250 جندياً من إجمالي الحد الأقصى المصرح به البالغ 400 جندي.

كما أكدت هيئة أركان الدفاع الإيطالية، في بيان، نقلته وكالة آكي الإيطالية، أنه لا يوجد حالياً حوار مع السلطات الليبية يهدف إلى زيادة عدد أفراد الكتيبة.