إرهابيون ينفذون مجزرة راح ضحيتها 19 مدنيا في الساحل الأفريقي

قال رئيس بلدية، اليوم الجمعة، إن إرهابيين نفذوا مجزرة راح ضحيتها 19 مدنيا قرويا في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي المجاورة.

واستهدف متشددون، من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، المدنيين بصورة متزايدة هذا العام في منطقة الساحل الأفريقي.

وقال كاريجو حمادو، رئيس بلدية "تونكيويندي" إن الهجوم وقع أمس الخميس في قرية "دانجا زاوني" بمنطقة تيابيري في غرب النيجر.

ومضى قائلا "قُتل ثلاثة أشخاص في القرية وقُتل الباقون في الحقول".