إيطاليا تخفف قيود كورونا اعتبارا من الاثنين

قالت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، إن أهم الاحتياطات الصحية الأساسية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد هي وحدها التي ستطبق في جميع أنحاء إيطاليا اعتبارا من الأسبوع المقبل، في تخفيف كبير للقواعد التي تنطبق على جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا لقناة "راي1" التلفزيونية إن هذا التخفيف سيبدأ يوم الاثنين المقبل.

وبعد يوم الاثنين المقبل، ستكون إيطاليا كلها منطقة "بيضاء"، ما يعني تقييم خطر الإصابة بأنه منخفض.

واعتبارا من الأسبوع المقبل، لن يضطر الإيطاليون إلى ارتداء الكمامة في الهواء الطلق، على الرغم من أنه سيطلب منهم الحفاظ على التباعد الاجتماعي والاحتفاظ بقناع وجه للمناسبات التي يكون فيها التباعد مستحيلا.

ولا يزال وضع الأقنعة مطلوباً في الداخل أو في وسائل النقل العام.

يشار إلى أن أعداد حالات الإصابة في إيطاليا آخذة في الانخفاض منذ أسابيع. بيد أن سبيرانزا حذر من أنه يتعين مواصلة الاهتمام بالنظافة

الشخصية ومراعاة الشروط الصحية، وقال إن الفيروس لم ينته بعد.

وسجلت إيطاليا مؤخرا معدل إصابة على مدار سبعة أيام بلغ 12 حالة لكل 100 ألف.