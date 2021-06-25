باريس: تحرك أميركي فرنسي للضغط على الساسة في لبنان

شادي صلاح الدين، وكالات (لندن، باريس)

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، أن باريس وواشنطن «ستتحركان معاً للضغط» على المسؤولين عن الأزمة التي يغرق فيها لبنان منذ أشهر.

وقال لودريان، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في باريس: «نلاحظ معاً المأساة، التي يمكن أن تحصل في حال تفتت هذا البلد أو زال»، وأضاف: «قررنا أن نتحرك معاً للضغط على المسؤولين، نحن نعرف منهم».

وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أنه وبلينكن لديهما «التقييم نفسه للوضع» بشأن «الانهيار المأسوي لهذا البلد»، منتقداً القادة السياسيين اللبنانيين و«عجزهم عن مواجهة أدنى تحدٍ أو الشروع بأدنى عمل لإنهاض البلد».

ومنذ بدء الأزمة في لبنان، في خريف العام 2019، وهي من بين أسوأ الأزمات في العالم منذ عام 1850، بحسب البنك الدولي، فقدت الليرة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء. ويعيش نصف الشعب اللبناني تحت خطّ الفقر، بحسب الأمم المتحدة.

ويعاني لبنان نقصاً خطيراً في الوقود والأدوية، ولا يزال من دون حكومة منذ عشرة أشهر، في ظل غياب التوافق بين الأحزاب التي يتّهمها الشارع اللبناني بأنها تترك البلد يغرق أكثر في الأزمة.

ولا يخفى على المتابعين للشأن اللبناني وجود مؤشرات واضحة على انزلاق البلاد إلى كارثة إنسانية كاملة، وسط رفض المجتمع الدولي التدخل وتقديم المساعدات إلا بعد إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة.

ويعيش أكثر من نصف سكان لبنان حالياً تحت خط الفقر، ومع تخلفه عن سداد ديونه، لم يعد بإمكان لبنان استيراد البضائع الأساسية، وفقدت الليرة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار خلال العام الماضي.

ووصلت الأزمة حالياً إلى حليب الأطفال، ومع اختفائه من الأسواق بدأت الأمهات في عرض مبادلته بالملابس الغالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووسط هذه المأساة، تؤكد صحيفة «وورلد تريبيون» في تقرير لها، أن ميليشيا «حزب الله» مهتمة فقط بالسيطرة الكاملة على البلاد بصرف النظر عن حجم المعاناة والعواقب المحتملة على عملية إفشال الإصلاحات السياسية.

ونقلت الصحيفة عن الخبير السياسي والكاتب يوشانان فيسر: «بينما يبدو أن الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية غير المسبوقة في لبنان تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، فإن ميليشيا «حزب الله» تتطلع إلى استغلال الوضع والسيطرة الكاملة على مفاصل الدولة».

وأوضح فيسر أن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب وحكومته المؤقتة «يعطون الانطباع بأنه لم يعد لديهم أي سبيل للقيام بما هو ضروري لمعالجة مشاكل البلاد التي لا تعد ولا تحصى».

وأشار فيسر إلى أن لبنان كان بلا حكومة «لفترة طويلة وهذا يرجع بشكل أساسي إلى حزب الله الذي يمنع تشكيل حكومة تكنوقراطية».