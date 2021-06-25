رفض أوروبي لفكرة عقد قمة مع بوتين.. وخيبة أمل لميركل

بروكسل (وكالات)

اصطدمت رغبة ألمانيا وفرنسا في استئناف الحوار مع روسيا، عبر عقد قمة مع فلاديمير بوتين، برفض عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار استياء المستشارة أنجيلا ميركل.

وبعد مناقشات طويلة مع نظرائها الأوروبيين المجتمعين في قمة في بروكسل، قالت المستشارة الألمانية: «لم يكن ممكناً الاتفاق على أننا يجب أن نلتقي على الفور في قمة» مع روسيا. وأضافت: «كنت أفضل شخصياً نتيجة أكثر جرأة».

وبعد أسبوع على القمة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي، سعت ميركل إلى تنظيم اجتماع مع بوتين، لمناقشة قضايا ترتدي أهمية كبرى للاتحاد الأوروبي، قبل أن تغادر الساحة السياسية في الخريف.

وقالت في مجلس النواب الألماني «البوندستاغ»، قبل توجهها إلى بروكسل أمس الأول: «لا يكفي أن يتحدث الرئيس الأميركي مع الرئيس الروسي، ويجب على الاتحاد الأوروبي أيضاً أن ينشئ صيغاً مختلفة للمناقشة» مع موسكو.

وعبر عدد من القادة الأوروبيين عن تأييد هذا الاقتراح. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «إن هذا الحوار ضروري لاستقرار القارة الأوروبية». وأضاف: «إنه سيكون حازماً، لأننا لن نتخلى عن أي من قيمنا أو مصالحنا».

لكن المشروع أدى إلى انقسام الدول الأعضاء، ولم يتم التوصل إلى توافق. وتدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، منذ ضم شبه جزيرة القرم، وبدء النزاع في أوكرانيا في 2014. ولم تعقد أي قمة بين الجانبين منذ ذلك الحين.

وتعارض دول البلطيق وبولندا والسويد وهولندا استئناف الحوار مع الرئيس الروسي.

من جهته، أعلن الكرملين أنه «يأسف» لقرار قادة الاتحاد الأوروبي رفض مقترح فرنسي ألماني، لاستئناف اجتماعات قمة مع الرئيس بوتين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: «إن الرئيس بوتين كان ولا يزال مهتماً بإقامة علاقات عمل بين موسكو وبروكسل».