كندا تتهم إيران بالاستخفاف بأرواح الناس

مونتريال (أ ف ب)

توصل خبراء كنديون في تقرير، نشر أمس، إلى أن النيران الصاروخية التي أسقطت طائرة أوكرانية من طراز «بوينغ»، العام الماضي، جاءت نتيجة مزيج من التهور وعدم الكفاءة والاستخفاف بأرواح الناس من جانب طهران، رغم عدم العثور على أدلة تثبت أن الضربة كانت متعمدة.

وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، أثناء قيامها بالرحلة بي إس 752 من طهران إلى كييف، في الثامن يناير 2020 بعيد إقلاعها وعلى متنها 176 شخصا، من بينهم 55 كندياً و30 آخرين يحملون تصاريح إقامة دائمة. وبعد ثلاثة أيام أقرت القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط الطائرة «عن طريق الخطأ».

واعترف التقرير بأن المحققين الجنائيين، الذين فحصوا كل الأدلة المتاحة لهم «لم يعثروا على أي دليل بأن إسقاط الطائرة كان متعمداً».

وقال وزير الخارجية مارك غارنو في مؤتمر صحافي: «بهذا، فإن إيران لن تفلت من المسؤولية بأي شكل من الأشكال».

وأضاف: «إنها مسؤولة بالكامل عما حصل، بسبب مزيج من عدم الكفاءة وانعدام المساءلة، وفشل تام لنظامهم للقيادة والتحكم، وفشل تام في تقييم المخاطر بشكل صحيح، فشل تام في إغلاق المجال الجوي، بل حتى عدم تكبد عناء الإبلاغ عن إقلاع الطائرة، وبأنها في بيئة خطر، لأن بطاريات صواريخ كانت منصوبة على مقربة من المطار».