بلينكن: نُقيّم جدية «طالبان» في تحقيق السلام

باريس (رويترز)

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، أن واشنطن تقيم ما إذا كانت حركة «طالبان» جادة بشأن إنهاء النزاع في أفغانستان، موضحاً أن محاولة استعادة السيطرة على البلاد بالقوة لا تتسق مع جهود إحلال السلام.

وأقر بلينكن، الذي يزور باريس، بأن الهجمات على قوات الأمن الأفغانية تتصاعد قبل محادثات مرتقبة في واشنطن بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الأفغاني أشرف غني وعبدالله عبدالله المنافس السياسي السابق لغني رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية.

وتعثرت عملية السلام مع تصدي قوات الأمن الأفغانية لهجوم «طالبان»، الذي بدأ في الربيع ويهدد عواصم عدة أقاليم. وجرى حشد جماعات مسلحة عرقية لدعم القوات الحكومية.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي: «ندرس بدقة شديدة الوضع الأمني على الأرض في أفغانستان، ونقيم أيضاً باهتمام كبير ما إن كانت طالبان جادة بأي حال من الأحوال بشأن التوصل إلى حل سلمي للصراع».

وأضاف: «لكن الأفعال التي تهدف للسيطرة على البلاد بالقوة لا تتسق قطعاً مع التوصل إلى حل سلمي».

وقرر بايدن في أبريل سحب جميع القوات الأميركية قبل 11 سبتمبر. ومنذ ذلك الحين زاد القتال بين القوات الأفغانية، التي تدعمها الولايات المتحدة و«طالبان».

ووفقاً لتقديرات وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، تسيطر «طالبان» الآن على 81 من 419 منطقة رئيسية.

واستكمل الجيش الأميركي أكثر من نصف عملية انسحابه من أفغانستان، ومن المقرر اكتمالها في فترة تقاس بالأسابيع. ويقول مسؤولون: إن ما بين 600 و700 جندي سيبقون على الأرجح للمساعدة في تأمين الدبلوماسيين.

ولم يتضح كيف ستتولى قوات الأمن الأفغانية زمام الأمور بعد انسحاب القوات الأميركية.