فيديو.. معلومات عن منفذ الطعن في فيرتسبورج الألمانية

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون بجروح بالغة، اليوم الجمعة، في هجوم شهدته مدينة فيرتسبورج بجنوب ألمانيا.

وقال يواكيم هيرمان وزير الداخلية في ولاية بافاريا، إن الهجوم نفذه شاب صومالي في الرابعة والعشرين من عمره مسلح بسكين.

وأوضح الوزير أن المهاجم كان قد خضع في الآونة الأخيرة لعلاج نفسي في مؤسسة متخصصة.

وأضاف هيرمان أن "تحقيق الشرطة سيحدد ما إذا كنا بإزاء عمل مرتبط بالتطرف أو بالوضع النفسي" للمهاجم.

وتابع أن الرجل تصرف "بوحشية بالغة" مرتكبا هذه الجريمة في وسط المدينة داخل متاجر ووكالة مصرفية.

كان الشاب وصل إلى ألمانيا كمهاجر في العام 2015.

وأفاد شاهد عيان بأن منفذ عملية الطعن هتف ببعض العبارات خلال تنفيذه الاعتداء.

وأكدت الشرطة أنها اعتقلت المشتبه به بعد إصابته برصاصة في ساقه بعد "عملية كبيرة" أغلقت فيها بعض قطاعات وسط المدينة.

وذكرت شرطة منطقة "فرانكونيا السفلى" على تويتر "ألقينا القبض على مشتبه به...لا مؤشرات على مشتبه به ثان ولا خطر على السكان".