إصابة رئيس الحكومة التونسية بفيروس كورونا

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، إصابة رئيس الوزراء هشام المشيشي بفيروس كورونا المستجد. وقالت الحكومة، في بيان، إن المشيشي سيلغي اجتماعاته وسيواصل عمله عن بعد.

وتشهد تونس موجة تفش جديدة من الوباء منذ أسابيع. وحذرت اللجنة العلمية في تونس، أمس الخميس، من صعوبة الوضع الصحي.

وقال عضو في اللجنة إن الوضع الوبائي في تونس أصبح كارثيا وإن "موجة تسونامي كورونا" تضرب تونس مع ارتفاع كبير للإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.