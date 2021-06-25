مقتل 5 جنود باكستانيين في هجوم نفذه مسلحون

قال الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، إن مسلحين نصبوا كمينا وقتلوا بالرصاص خمسة جنود في إقليم بلوخستان. وأضاف الجيش أن المهاجمين أطلقوا النار على الجنود في منطقة "سانجان"، مساء الخميس. ولم يتم تحديد هوياتهم بعد.

ويعاني إقليم بلوخستان على مدى سنوات من هجمات المسلحين الذين يستهدفون الجيش.