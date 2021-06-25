روسيا تهدد بالقوة العسكرية ضد سفن أميركية وبريطانية

وجهت روسيا تحذيراً لبريطانيا والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، من ما سمته "المغامرة" بإرسال سفن حربية إلى البحر الأسود.

وقالت موسكو إنها ستدافع عن حدودها بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك القوة العسكرية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان بثه التلفزيون الحكومي، إنه ليس من الحكمة أن تقترب سفن بريطانية وأميركية من ساحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وقال المتحدث باسم الوزارة الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف "ندعو (وزارة الدفاع الأميركية) البنتاجون والبحرية البريطانية، اللتين ترسلان سفنهما الحربية إلى البحر الأسود، إلى عدم الدخول في مغامرات عبثية".

وأضاف أن المدمرة البريطانية "دفيندر"، التي شقت طريقها في المياه قبالة شبه جزيرة القرم يوم الأربعاء "لم تكن أكثر من مجرد هدف" لدفاعات أسطول البحر الأسود.

وتعتبر موسكو شبه الجزيرة جزءاً من أراضيها.

وقالت روسيا يوم الأربعاء إنها أطلقت أعيرة تحذيرية وأسقطت قنابل في طريق سفينة حربية بريطانية لإجبارها على الخروج من مياه البحر الأسود قبالة القرم.

ورفضت بريطانيا الرواية الروسية للحادث. وقالت إنه لم يتم إطلاق طلقات تحذيرية ولا إلقاء قنابل في مسار مدمرتها.

وأكدت أن المدمرة كانت تبحر فيما وصفتها بأنها مياه أوكرانية.

وكتبت السفارة البريطانية في تفليس، عاصمة جورجيا، على "تويتر" اليوم الجمعة، أن السفينة "دفيندر" ستصل إلى ميناء باتومي على الساحل الشرقي للبحر الأسود.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أمس الخميس، إن واشنطن ولندن تغرسان بذوراً للصراع في المنطقة لعدم تقبلهما فكرة أن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا وأن موسكو مستعدة للدفاع عن حدودها بكل السبل بما فيها القوة العسكرية.

ووجهت روسيا تحذيراً لبريطانيا أمس الخميس من أنها ستقصف السفن البريطانية في البحر الأسود إذا وقعت أعمال استفزاز أخرى من جانب البحرية البريطانية قبالة القرم.