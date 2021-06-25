تسارع الإصابات بسلالة "دلتا" في إيطاليا

أظهرت بيانات صحية صادرة عن الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، تسارع تفشي السلالة "دلتا" من فيروس كورونا المستجد التي تعتبر أكثر قدرة على الانتشار من السلالات الأخرى.

وقال المعهد الوطني للصحة في إيطاليا إن إصابات هذه السلالة، التي اكتشفت أول مرة في الهند، تمثل 16.8 بالمئة من إجمالي حالات مرض كوفيد-19 في البلاد.

وفي انتظار نتائج دراسة أكثر شمولاً تصدر في الأيام المقبلة، قال المعهد إن نسبة إصابات "حالات الإصابة بالسلالتين المتحورتين كابا ودلتا... قفزت من 4.2 في مايو إلى 16.8 في يونيو"، استناداً لبيانات يوم 21 مايو.

وتسببت السلالة "دلتا" بزيادة الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا رغم حصول نسبة كبيرة من البريطانيين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.

كما تسببت متحورة "دلتا" في ارتفاع الإصابات في روسيا.

قبل ذلك، يعزى لهذه السلالة الموجة الشديدة من تفشي الجائحة التي شهدتها الهند خلال أبريل ومايو الماضيين.