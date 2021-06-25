إصابة 12 جندياً ألمانياً خلال هجوم إرهابي في مالي

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 12 جندياً ألمانياً، على الأقل، أصيبوا خلال هجوم تفجيري استهدف دورية تابعة للجيش الألماني في مالي، اليوم الجمعة.

كما أبلغت قيادة العمليات الخارجية للجيش الألماني رؤساء لجنة الدفاع في البرلمان، اليوم، بإصابة جندي أممي آخر، من دولة أخرى.

وبحسب البيانات، وقع هجوم انتحاري. وذكرت مصادر عسكرية ألمانية أنه يُجرى إعداد طائرة الإخلاء (ميد إيفاك).

ووفقاً للمصادر، فإن حالة المصابين مستقرة.

وبحسب معلومات «د.ب.أ»، وقع الهجوم حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، واستهدف سيارات متوقفة.

وبسبب العدد الكبير من الجرحى، شاركت عدة مروحيات عسكرية فرنسية ومروحية تابعة للأمم المتحدة في عمليات الإنقاذ، إلى جانب مروحية إنقاذ تابعة لشريك مدني متعاقد.

وكتبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) على الإنترنت: «هذا الصباح، كانت قاعدة مينوسما

المؤقتة بالقرب من قرية إشاجارا في بلدة تاركينت بمنطقة جاو هدفا لهجوم بسيارة مفخخة».