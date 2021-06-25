"الصحة العالمية" تحذر من كارثة في سوريا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من "كارثة إنسانية" جديدة في شمال غرب سوريا إذا لم يمدد التفويض الخاص بإرسال معونات هناك.

وينقضي أجل التفويض هذا الشهر المقبل.

ويعتمد الملايين في الوقت الراهن على المساعدات في شمال غرب سوريا مباشرة وفقاً لتفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

جاء تقرير منظمة الصحة قبل نقاش الشهر المقبل بين دول أعضاء في مجلس لأمن تدعم تجديد التفويض وأخرى ترفضه.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة كريستيان ليندماير للصحفيين في جنيف "من أجل إنقاذ الأرواح.. لا تزال هناك حاجة لتحرك عابر للحدود من جانب الأمم المتحدة لمدة 12 شهراً أخرى".

وأضاف "عدم تجديد تفويض الأمم المتحدة سيقوض بدرجة كبيرة عمليات الإغاثة الإنسانية الأساسية وسيؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في شمال غرب سوريا".

وتستخدم نحو ألف شاحنة معبر "باب الهوى" شهرياً لتوصيل مساعدات وأدوية، تشمل اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، إلى نحو 2.4 مليون شخص يعيشون في تلك المنطقة، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة.

وقال ليندماير "توقف هذه الإمدادات لن يؤدي إلا لزيادة الأمراض والوفيات".

ومثل كل قرارات مجلس الأمن الدولي، يحتاج تجديد التفويض إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حق النقض.