موسكو تسجل أكبر عدد يومي لإصابات كورونا منذ يناير

سجلت روسيا، اليوم الجمعة، زيادة قياسية في الوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19 في العاصمة موسكو وسط ارتفاع عدد الإصابات وهو ما أرجعته السلطات إلى السلالة "دلتا" من فيروس كورونا المستجد.

ورصد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة 20393 إصابة جديدة بالمرض منها 7916 في موسكو في أعلى عدد يومي للإصابات منذ 24 يناير. بهذا يرتفع إجمالي الإصابات، منذ بدء الجائحة، إلى خمسة ملايين و409088.

وذكر الفريق أن 601 توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية منهم 98 في العاصمة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 132064. وسجلت مدينة سان بطرسبرج 98 وفاة أيضا.

وقال الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، إن نقص اللقاحات في روسيا مرتبط بزيادة الطلب على الجرعات وصعوبات التخزين، وهو ما ستجري معالجته في الأيام المقبلة.