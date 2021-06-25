إسرائيل تعيد إلزام ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل اليوم الجمعة إعادة إلزام الجمهور بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بدءا من ظهر اليوم الجمعة، وخلال المناسبات الجماهيرية، إثر تردي الصورة الوبائية.

وتوصي الوزارة بوضع الكمامات أثناء مناسبات جماهيرية حتى إذا أقيمت في المناطق المفتوحة.

كما دعت الوزارة المواطنين، الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كورونا، ومن هم أشد عرضة للخطر، إلى عدم حضور أماكن تشهد تجمعات، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

وتم رصد 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل، بحسب ما أعلنه منسق مكافحة كورونا، البروفيسور نحمان اش، في حديث إذاعي صباح اليوم.