بركان في إندونيسيا يثور ويطلق سحباً من الدخان

ثار بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة بإندونيسيا في وقت مبكر اليوم الجمعة، مما أدى إلى إنطلاق سحب من الدخان سريعة التحرك ودفع باعمدة الرماد إلى ارتفاع يصل إلى 1 كيلو متر، وفقا للوكالة الجيولوجية في البلاد.

وقالت الوكالة الوطنية الجيولوجية الإندونيسية إن تدفقات ما يطلق عليه الصخور البركانية الفتاتية تحركت إلى ما يصل إلى 3000 متر على المنحدر الجنوبي الشرقي للبركان.

ولم ترد أي تقارير بشأن وقوع إصابات، وظل مستوى التنبيه بشأن البركان عند ثاني أعلى مستوى.

ويثور ميرابي، الذي يعتبر البركان الأكثر نشاطا في البلاد، بانتظام منذ نوفمبر من العام الماضي.

وأدى آخر ثوران مميت للبركان، في عام 2010، إلى مقتل أكثر من 340 شخصا ، وتشريد 60 ألفا آخرين.

وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشتهر بالاضطرابات الزلزالية، وبها حوالي 128 بركاناً نشطاً.