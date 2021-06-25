مخاوف من فقدان العشرات جراء إنهيار مجمع سكني بولاية فلوريدا

تعمل فرق البحث والإنقاذ بشكل مكثف لرفع أنقاض بمجمع سكني في مدينة "سورفسايد" بولاية فلوريدا الأميركية أملاً في العثور على أحياء قد يكونوا مدفونين إثر انهيار جزئي

لمبنى مؤلف من 12 طابقاً يطل على المحيط الأطلسي.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أنه بعد ما يقرب من 12 ساعة على حدوث الانهيار لا يزال عدد الضحايا غير معروف، فيما أكد المسؤولون وفاة شخص واحد على الأقل، وقالوا إنه تم انتشال 35 ناجيا من تحت الأنقاض، وخضع 10 مصابين للعلاج في مكان الحادث ونُقل اثنان على الأقل إلى المستشفى.

مخاوف من فقدان العشرات جراء إنهيار مجمع سكني بولاية فلوريدا



وقالت شرطة مقاطعة ميامي ديد إن ما يصل إلى 99 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين. وقال عمال الإنقاذ إن نحو 55 وحدة سكنية بالبرج تعرضت للانهيار.لكن برجا متصلا بالمبنى لا يزال يوجد به 136 وحدة لم تتعرض لأضرار لكن تم إجلاء السكان منها.

وقال شهود عيان إن الكارثة وقعت بشكل غير متوقع في الوقت الذي كان فيه معظم السكان في فراشهم. وقال أحد الشهود إن البرج انهار ، بعد الساعة 30:1 من صباح الخميس بالتوقيت المحلي بقليل [0530 بتوقيت جرينتش].

ومن جانبه قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه أجرى "نقاشًا طويلاً" مع عمدة ميامي ديد دانييلا ليفين كافا حول انهيار المبنى.