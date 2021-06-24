عجمان تواصل جهود بلوغ مرحلة التعافي من «كوفيد- 19»

عجمان (وام)

يمضي «المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بعجمان» والمراكز الصحية قدماً في التصدي لجائحة كورونا عبر إعطاء التطعيمات وإجراء المسوحات ونشر التوعية بمبادئ الإجراءات الاحترازية بغية تحقيق هدف الدولة في الوصول إلى مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد- 19» وفق الضوابط والشروط التي حددتها المؤسسات الصحية بالدولة. وقال حمد تريم الشامسي مدير المكتب في هذا الشأن إن خطة التعافي التي ينفذها المكتب تأتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة للدولة واهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للامارة موضحاً أنه يتم التركيز على توفير خدمات التطعيم لكبار المواطنين وأصحاب الهمم بالدرجة الأولى في منازلهم عبر لجان طبية متخصصة تزورهم في منازلهم لاعطائهم اللقاحات اللازمة وعمل المسوحات لهم ومن ثم بقية أفراد المجتمع وقال إن هذه الخدمات تغطي جميع مناطق إمارة عجمان وتوابعها في المنامة ومزيرع. وأضاف الشامسي إن المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بعجمان ومن خلال الدعم الكبير الذي توفره الوزارة والهيئات الصحية بالدولة يقوم على تنفيذ كل الإجراءات المتمثلة في إعطاء اللقاحات وعمل المسوحات اللازمة لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من خلال 10 مراكز صحية بعجمان.

وأهاب حمد تريم الشامسي بأفراد المجتمع أخذ التطعيمات والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة حتى يتم الوصول إلى مرحلة التعافي بإذن الله مشيرا إلى أن التطعيم أحد السبل للوقاية والتعافي كما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية.

من جانبها قالت الدكتورة فاطمة المرزوقي مديرة الرعاية الصحية الأولية أن3 أنواع من اللقاحات تتوفر في امارة عجمان وهي سينوفارم وحياة فاكس وفايزر، موضحة أن التطعيمات تقدم لجميع أفراد المجتمع مع التركيز على كبار السن وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة كون هذه الفئات الأكثر تأثراً بالفيروس. وذكرت أن هناك فرقاً طبية مكونة من طبيب وممرض تقوم بزيارة كبار السن وأصحاب الهمم في بيوتهم واعطائهم اللقاح وذلك في مبادرة تحت شعار/بركة الدار/ ويقوم بهذه المهمة فريق طبي من مركز الحميدية الصحي. وأكدت فاطمة المرزوقي أن نسبة إعطاء اللقاح في عجمان تجاوزت 100 في المائة بسبب تقديم الخدمة لسكان عجمان وخارجها سعيا لهدف الوصول إلى مرحلة التعافي والتي من شروطها وفق شروط منظمة الصحة العالمية تطعيم أكبر شريحة من أفراد المجتمع بنسبة تصل من 70 % إلى 80 % مع التركيز على كبار السن وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقالت: إن خطة المؤسسات الصحية بالدولة تقوم على رؤية واضحة بغية الوصول إلى مرحلة التعافي التي تتطلب أخذ اللقاح وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وكذلك على الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الإصابة القيام بالعزل المنزلي لمدة 10 أيام مع عمل مسحة للتأكد من خلوهم من المرض عقب هذه المدة وهذا الحال ينطبق على المخالطين كذلك حتى لو كانت نتيجة المسحة لديهم سلبية فلابد من العزل المنزلي.

إقبال كبير

تطرقت مديرة الرعاية الصحية الأولية إلى أماكن عمل مسوحات pcr، مشيرة إلى أن هذه الخدمة يتم تقديمها في مركز البيت متوحد لجميع الفئات، موضحة أن هذه المسوحات تقدم مجاناً لكن غير المطعمين ومن ليس لديهم إعفاء من التطعيم يجب عليهم دفع رسوم مقابل عمل المسحة. وأشارت الدكتورة فاطمة المرزوقي إلى أن جميع المراكز الصحية بعجمان تشهد اقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع لتلقي اللقاحات وعمل المسوحات وتتجاوز أعداد المترددين على هذه المراكز 6000 شخص يومياً.