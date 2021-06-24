واشنطن: تصعيد «الحوثيين» بمأرب يعرقل التسوية السياسية

واشنطن (وكالات)

أكدت الولايات المتحدة، أمس، أن استمرار هجوم «الحوثيين» على مأرب يؤثر على فرص التوصل إلى تسوية سياسية للحرب في اليمن، فيما دعت المجتمع الدولي ودول المنطقة للوفاء بالتزامات زيادة التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية باليمن، وحذرت من أن عدم حدوث ذلك يعني أن برامج الإغاثة قد تضطر للإغلاق.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج، أمس، في نقاش عبر الإنترنت نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية: إن برامج المساعدات المخصصة لليمن ستبدأ في التوقف، ما لم تزد المساهمات في الأشهر القليلة المقبلة. ويعتمد نحو 80 في المئة من اليمنيين، أو نحو 24 مليوناً، على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

واضطر برنامج الأغذية العالمي، في أبريل 2020، إلى خفض شحنات المساعدات الغذائية التي توزع مرة كل شهرين في مناطق باليمن خاضعة لسيطرة ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، إلى النصف بعد أن خفض المانحون التمويل لأسباب منها عرقلة الميليشيات لوصول المساعدات.

وبدأت المزيد من الأموال في التدفق لهذا البند منذ أن قال مسؤولون في الأمم المتحدة في أبريل: إن اليمن على شفا أسوأ مجاعة يشهدها العالم في عقود، مع تصاعد العنف «الحوثي»، وأثر جائحة «كوفيد-19».

وكررت سارة تشارلز المسؤولة البارزة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ذات التحذير الذي أطلقه ليندركينج.

وقالت: «نشيد بالتعهدات الكريمة التي قطعها مانحون آخرون كرماء حتى الآن هذا العام»، مشيرة إلى أن واشنطن ستقدم مزيداً من التمويل إضافة إلى 350 مليون دولار خصصتها العام الجاري.

وأضافت: «الحقيقة هو أن مزيداً من التمويل مطلوب لمواجهة الاحتياجات المتزايدة».

من جانبه، قال ديفيد جريسلي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن: إن الحكومات لم تف بعد بتعهدات قيمتها 2.1 مليار دولار في الإجمال، تم قطعها خلال العام الجاري، للمساعدة في اليمن.

وأضاف: إن منظمات الإغاثة لديها مشكلات في الوصول لنحو ستة ملايين يمني.

وعلى صعيد متصل، قال جريسلي: «إن ما يصل إلى 300 مهاجر ربما لقوا حتفهم عندما انقلب قاربهم مؤخراً قبالة ساحل اليمن، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن الواقعة».

وبدا أن جريسلي يشير إلى عدد من الجثث التي جرفتها الأمواج إلى ساحل منطقة رأس العارة اليمنية، المطلة على البحر الأحمر خلال الشهر الجاري، بعد غرق قارب يشتبه بأنه كان يقل مهاجرين. وأضاف: إن أزمة المهاجرين تضيف مزيداً من الضغوط على الموقف الإنساني المتردي في اليمن بالفعل.

وعبر ليندركينج عن أمله في التوصل لوقف إطلاق نار شامل في اليمن، للتخفيف من حدة الأزمة.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أكد مساء أمس الأول، أن ميليشيات «الحوثي»، المدعومة من إيران، تسوق من جديد عناصرها والمغرر بهم من أبناء القبائل والأطفال المجندين من مخرجات ما يسمى «المراكز الصيفية»، لهجمات انتحارية ومحارق مفتوحة في مختلف جبهات محافظة مأرب.

‏وشدد على أن مأرب عصية، ولن يدخلها «الحوثيون» إلا أسرى، ولن يعودوا من جبهاتها إلا أشلاء.