بدعم من الاتحاد الأوروبي.. منظمة أممية توزع مساعدات على 370 ألف يمني

عدن (وكالات)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أمس، توزيع مساعدات حيوية على 370 ألف شخص محتاج في اليمن.

وقالت المنظمة، في بيان: «استفاد أكثر من 370 ألف شخص باليمن من مساعدات حيوية، مقدمة عبر الشراكة الإنسانية بين المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي».

وأضاف البيان: «مع انعدام وجود أي مؤشرات على تراجع الصراع، تستمر الأزمة في اليمن في إعاقة الحياة بشدة، فيما أوصلنا هذه المساعدات المُنقذة للحياة على مدار عام وثمانية أشهر، وذلك من خلال الدعم المقدم من الهيئة الإنسانية للاتحاد الأوروبي».

وتابع: «ركزت الشراكة على ضمان تلبية احتياجات المجتمعات الأكثر ضعفاً».

وقال جون مكيو، نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: «إن الجائحة العالمية تحظى باهتمام العالم، ولكن اليمن ما يزال بحاجة ماسة إلى تفاعل ودعم من العالم».