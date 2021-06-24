بوتين يؤيّد تعزيز الحوار مع الاتحاد الأوروبي

موسكو (وكالات)

أعلن المتحدث باسم الكرملين الخميس أن الرئيس فلاديمير بوتين يؤيد الاقتراح الفرنسي الألماني الهادف إلى استئناف الاتصالات المباشرة على المستوى الأوروبي مع روسيا والرئيس الروسي.

وقال ديمتري بيسكوف للصحافيين: «ننظر إلى هذه المبادرة بشكل إيجابي، والرئيس بوتين يؤيّد وضع آلية للحوار والاتصالات بين بروكسل وموسكو».

وأضاف: «إن بروكسل وموسكو تحتاجان إلى هذا الحوار».

وبحث قادة دول الاتحاد الأوروبي علاقاتهم مع روسيا، وشكّل الحوار المزمع مع الرئيس فلاديمير بوتين خلال قمتهم المنعقدة في بروكسل أمس، وفق ما ينص عليه جدول أعمال الاجتماع. وبعد أسبوع من القمة، التي جمعت في جنيف الرئيسين الروسي والأميركي، ترى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه من الضروري عقد لقاءات مع فلاديمير بوتين، لبحث المواضيع ذات أهمية كبرى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بحسب مصادر أوروبية. إلا أن دولاً أخرى شككت في هذا النهج، وحثت على توخي الحذر.

وأبدى رؤساء وزراء دول الاتحاد الأوروبي انقساماً حول الاستعداد لعقد لقاء مع بوتين.

وقال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا: «إننا لا نرى أي تغير جذري من جانب روسيا، وإذا ما بدأنا في الانخراط مع روسيا من دون أي تغيرات إيجابية من جانبها، فإن هذا سيرسل بإشارات ملتبسة إلى شركائنا، دول الشراكة الشرقية على سبيل المثال».

وأضاف: «يبدو لي أننا نحاول إشراك الدب للحفاظ على جزء من العسل».

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: إنه لا يعارض، من حيث المبدأ، التعامل المباشر مع روسيا، لكنه أضاف أنه لن يحضر مثل هذا الاجتماع.