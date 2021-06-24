موزمبيق.. مواجهات بين متطرفين والقوات الحكومية

مابوتو (أ ف ب)

وقعت اشتباكات بين متطرفين والقوات الحكومية في منطقة بالما في شمال موزمبيق قرب مشروع ضخم للغاز، حسبما أفادت مصادر عسكرية وأمنية.

وفي الوقت نفسه، اتفق قادة دول إفريقيا الجنوبية على إرسال قوات منها قريباً إلى موزمبيق لمكافحة المجموعات المتطرفة، التي تثير الرعب في شمال شرق البلاد، منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال مصدر أمني: «حاول متمردون مهاجمة مركز القوات الحكومية في باتاكوا، قرب مشروع الغاز الطبيعي المسال الموزمبيقي في أفونجي، وجرى صدّهم بدعم من الطيران المدني».

وحاولت مروحية تابعة لسلاح الجو نشر قوات، انطلاقاً من قاعدة باتاكوا على مسافة 5 كلم من أفونجي، لكنها واجهت مشكلات فنية أرغمتها على الهبوط اضطرارياً، وفق المصدر.