ارتياح في السودان مع نفي الجيش وجود خلافات

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

رحب الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية في السودان، أسامة سعيد، بتأكيد قادة القوات المسلحة والدعم السريع على الرفقة المشتركة بينهما، مؤكداً أهمية وحدة القوات النظامية الضرورية لحماية السودان.

جاء ذلك، عقب اجتماع مشترك لقوى التغيير والجبهة الثورية، الحاضنة السياسية للحكومة السودانية، تطرق، بحسب سعيد إلى نقاش عميق وشفاف حول المسألة السياسية الراهنة.

وشددت قوى التغيير والجبهة الثورية على ضرورة العمل الجاد من أجل قيام جبهة سياسية عريضة، وكتلة انتقالية تحت راية الحرية والتغيير، لتنفيذ شعارات الثورة السودانية واستكمال مهام الفترة الانتقالية.

وكان القادة العسكريون في الحكومة الانتقالية في السودان، أكدوا أن قواتهم متحدة في الدفاع عن البلاد، وأن الشائعات عن وجود خلافات في هذا الشأن زائفة، وذلك في بيان مشترك للجيش وقوات الدعم السريع.

وقال البيان المشترك: «القوات المسلحة والدعم السريع على قلب رجل واحد للمحافظة على أمن الوطن والمواطنين ووحدة التراب، وأنهما بالمرصاد للعدو الذى يسعى إلى تفكيك السودان وشرذمته».

وفي حضور الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، شدد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في البيان على «عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية، مؤكداً انسجامها وتماسكها وعملها لأجل هدف واحد».