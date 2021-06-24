هيئة أفريقية تحذر من موجة ثالثة من كوورنا تجتاح القارة

حذرت هيئة أفريقية، اليوم الخميس، من خطورة وضع جائحة فيروس كورونا المستجد في القارة الأفريقية.

وقال جون نكنجاسونج مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا إن القارة لا تنتصر في معركتها ضد جائحة كوفيد-19 في ظل موجة ثالثة من الفيروس تجتاحها ومواجهة دولها صعوبات في الحصول على ما يكفي من لقاحات للسكان.وأضاف نكنجاسونج أنه أشد قلقاً بشأن الحصول على اللقاحات في الوقت المناسب أياً كان مصدر الجرعات.

وأوضح، في إفادة أسبوعية عبر الإنترنت «جاءت الموجة الثالثة بقوة لم تكن معظم الدول مستعدة لها. لهذا، فإن الموجة الثالثة قاسية للغاية».

وتابع قائلاً: «اسمحوا لي أن أطرح الأمر بصراحة، إننا لا ننتصر في أفريقيا في هذه المعركة ضد الفيروس. لذلك، لا يهم حقا بالنسبة لي إن جاءت اللقاحات من (برنامج) كوفاكس أو أي مكان. كل ما نحتاجه هو إتاحة سريعة للقاحات».

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، في إفادة لاحقة اليوم الخميس، إن الموجة الثالثة تنتشر بشكل أسرع وتجتاح القارة بقوة.

وأضافت أن «الارتفاع الأخير يهدد بأن يكون الأسوأ في أفريقيا حتى الآن» وأن الحالات ترتفع بوتيرة أسرع من التطعيمات وأن القارة بحاجة ماسة وعاجلة للقاحات.

استُخدمت حتى الآن نحو 2.7 مليار جرعة لقاح على مستوى العالم، أقل من 1.5 بالمئة منها في أفريقيا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقال مسؤول في المنظمة، يوم الاثنين، إن أكثر من نصف الدول الأشد فقراً التي تتلقى جرعات عبر برنامج «كوفاكس»، الذي تشارك المنظمة في إدارته ويهدف إلى توزيع عادل للقاحات، ليس لديها إمدادات تكفي للاستمرار في حملات التطعيم.