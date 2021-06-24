استقالة رئيس وزراء الجزائر

أعلن التلفزيون الرسمي في الجزائر استقالة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد اليوم الخميس، مما يفتح المجال أمام الرئيس عبد المجيد تبون لتكليف حكومة جديدة.

تأتي الاستقالة بعد يوم واحد من إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 12 يونيو الجاري.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان صحفي، إن الرئيس تبون استلم استقالة الوزير الأول وحكومته، وكلف جراد بتصريف أعمال الحكومة.

تأتي استقالة الحكومة طبقاً لما ينص عليه الدستور، الذي يمكن لرئيس الجمهورية من تعيين وزير أول لقيادة الحكومة، في حال أفرزت نتائج

الانتخابات التشريعية أغلبية «رئاسية».

ولم يحصل أي حزب على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث تصدر حزب جبهة التحرير الوطني النتائج بحصوله على 98 مقعداً.

وستثبت عضوية أعضاء مجلس النواب بعد 15 يوماً من إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، في جلسة علنية ستنتخب رئيس هذا المجلس.