الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن بر الصين الرئيسي سجل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس انخفاضا من 24 حالة في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وأنه لا توجد أي وفيات جديدة.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 18 مقارنة مع 21 في اليوم السابق.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91669 حالة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.