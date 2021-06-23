الاتحاد الأوروبي يقترح مساعدة اللاجئين السوريين بـ5,7 مليار يورو

بروكسل (أ ف ب)

تعتزم المفوضية الأوروبية، الاقتراح على قادة الدول السبع والعشرين، خلال اجتماعهم في قمة بروكسل اليوم، تخصيص 5.7 مليار يورو كمساعدات للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن، حتى عام 2024.

وورد في وثيقة صادرة عن المفوضية، أنه جرى، بالفعل، تقديم مبلغ أولي قدره 535 مليون يورو، لمواصلة عمليات الاتحاد الأوروبي في تركيا، خلال عام 2021.

وكان قادة أوروبيون طالبوا بهذا الاقتراح في مارس، لكن المفوضية تأخرت في قرارها، وهو ما دفع الدول الأعضاء إلى توجيه اعتراضات أحيلت إليها أمس الأول، بحسب مصادر دبلوماسية.

ومن المقرر أن يناقش ممثلو الدول الأعضاء المقترح، على أن يتم بعد ذلك دراسة المشروع من قبل القادة الأوروبيين، الذين سيلتقون بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المدعو إلى قمتهم.

ووصل جوتيريش إلى بروكسل، أمس، لإجراء محادثات مع مسؤولي المفوضية الأوروبية ومع السلطات البلجيكية.

وسيُصرف المبلغ من الميزانية المشتركة، لكن «يمكن للدول الأعضاء أن تقرر إضافة مساهمات على الصعيد الوطني، حسب تقدير الاحتياجات»، حسبما ذكر دبلوماسي أوروبي.

ومن المقرر أن يغطي التمويل الأوروبي «الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بالنسبة للاجئين والمجتمعات المضيفة، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات وخلق فرص العمل»، بحسب الاقتراح.

ويريد الاتحاد الأوروبي مراجعة مساعداته، و«الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى الدعم الاجتماعي والاقتصادي والتنموي»، نظراً لامتداد النزاع في سوريا.

ويسمح هذا الإجراء بتضمين تمويل إدارة الهجرة ومراقبة الحدود بحسب الاقتراح.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص بالفعل أكثر من 6 مليارات يورو لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا بموجب اتفاق مع أنقرة.

وأوضحت المفوضية أنه «تم إنفاق 4.1 مليار يورو، وسيتم تقديم 2 مليار يورو المتبقية خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في مجال البنية التحتية».