إخلاء سبيل موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت

بيروت (وكالات)

وافق القضاء اللبناني، أمس، على إخلاء سبيل صغار الموظفين الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».

وأوضحت الوكالة أنه «بعد إحالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على النيابة العامة التمييزية طلبات تخلية السبيل المقدمة من الموقوفين السبعة، في قضية المرفأ لاتخاذ الموقف، أبدى المدعي العام العدلي القاضي غسان الخوري رأيه بالقضية». وأشارت إلى أن القاضي رد طلبات كبار الموظفين، ووافق على إخلاء سبيل صغار الموظفين، والعمال في المرفأ. وكان انفجار هز مرفأ بيروت في الرابع أغسطس 2020، نجم عن انفجار كمية من نيترات الأمونيوم، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة، ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.

ولم تكشف التحقيقات، حتى الآن، عن كيفية حدوث الانفجار، لكن المحقق العدلي أعلن، في العاشر مايو الماضي، أن العمل في مجريات التحقيق «يجري بصمت، وسرية، وسرعة من دون تسرع».