الإمارات: المنتدى البرلماني العربي الأفريقي يعزز الشراكة

أبوظبي (الاتحاد، وام)

أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، أمس، أن إنشاء «المنتدى البرلماني العربي الأفريقي» يساهم في تعزيز الشراكة والتعاون بين البرلمان الأفريقي والبرلمان العربي في القضايا التي تهم الشعوب العربية والأفريقية، موضحة أن البرلمان الأفريقي أيّد هذا المقترح.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال اجتماعات اللجان الأربع الدائمة، التابعة للبرلمان العربي ولجانه الفرعية، التي عقدت، أمس، في العاصمة المصرية القاهرة، تحضيراً لجلسة البرلمان السادسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث المقرر انعقادها السبت المقبل.

وذكر، محمد أحمد اليماحي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، أن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ناقشت التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي وآخر المستجدات المتعلقة بقضايا العمل العربي المشترك.

وأشار إلى أن اللجنة تناولت أيضاً تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية، وأزمة سد النهضة والأمن المائي لكل من مصر والسودان، فضلاً عن ملاحظات المجالس والبرلمانات العربية بشأن مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية.

وأوضح اليماحي أنه تقدم بمقترح إضافة ثلاثة بنود، وافقت عليها اللجنة بشأن الإطار العام لتقرير البرلمان العربي، حول التعامل مع جائحة «كورونا» ومواجهة تداعياتها في الدول العربية، والتي تضمنت بنداً خاصاً بالمساعدات العربية الإنسانية الخارجية لمكافحة «كورونا»، خصوصاً أن العديد من الدول العربية، في إطار التزامها بتقديم يد العون للجميع، أرسلت مساعدات إنسانية للدول الأخرى، للتخفيف من معاناة شعوبها في مواجهة الفيروس.

وأما البند الثاني فكان حول استراتيجيات الحكومات في التوزيع العادل للقاح في المنطقة العربية، وإطار العمل السياسي فيما يتعلق بالعمل لما بعد «كوفيد - 19» في الاتفاقيات الخارجية بين الحكومات والشركات المصنعة للقاح.

والبند الأخير حول تأثير الجائحة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، لاسيما أن هذه الخطة وأهدافها الـ17 تتطلب معالجة قضايا التنمية بطرق جديدة تتلاءم مع التحديات الوطنية والإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بآثار «كورونا».

وأشار اليماحي إلى أنه جرى الاطلاع على الرد الوارد من البرلمان الأفريقي بشأن دعمه لمقترح البرلمان العربي بإنشاء المنتدى البرلماني العربي الأفريقي بين البرلمانين، مؤكداً أن هذا المنتدى سيكون له دور كبير في تقوية الشراكة والتعاون بين البرلمانين في القضايا الاستراتيجية التي تهم الشعوب العربية والأفريقية.

بدورها، قالت ناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب: إن اللجنة ناقشت، خلال اجتماعها، تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020، كما استعرضت مستجدات العمل على إعداد التقرير الخاص بجهود الدول العربية في التعامل مع جائحة «كورونا»، ومواجهة تداعياتها، فيما يتعلق باختصاصات اللجنة، واطلعت على تقرير نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي.

وأفادت بأن اللجنة اطلعت على التحضيرات المتعلقة بعقد مؤتمر عربي - دولي حول مكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، في أكتوبر المقبل بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، مؤكدة أن البرلمان العربي يولي اهتماماً كبيراً لدعم وتمكين المرأة، وحمايتها من مختلف أشكال العنف.

من جهته، أشار أحمد بوشهاب السويدي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، إلى أن اللجنة ناقشت الشؤون المالية للبرلمان العربي، وموقف سداد الدول لمساهماتها في الميزانية.

بدورها أوضحت شذى سعيد النقبي، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، أن اللجنة اطلعت على تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2020، والتوصيات والمقترحات المستقبلية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية.