باريس وبرلين تقترحان عقد قمة أوروبية مع بوتين

بروكسل (رويترز)

أفاد دبلوماسيان بأن سفيري فرنسا وألمانيا اقترحا على نظرائهما في الاتحاد الأوروبي، أمس، فكرة عقد قمة للتكتل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مسعى لتحسين العلاقات.

وستأتي مثل هذه القمة، التي ستكون الأولى منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، في أعقاب قمة الرئيس الأميركي جو بايدن مع بوتين في جنيف، في وقت سابق هذا الشهر.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي: «نريد أن نبحث سبل الخروج من هذه الدوامة السلبية، لكن علينا أن نتقدم ونحن متحدون»، مضيفاً: إن بعض دول البلطيق قلقة بخصوص احتمال عدم موافقة روسيا على عقد القمة.